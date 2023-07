Anthony Aranda no dudó en pedir el esperado beso entre Melissa Paredes y Erick Elera en Al fondo hay sitio. La pareja de la actriz se mostró feliz por el profesionalismo de Melissa y descartó que haya pedido estar presente en la apasionada escena. "Su profesionalismo de ella me encanta, ella es una gran actriz y su personaje me encanta. Le he dicho que me avise para no verlo", detalló en broma el bailarín profesional.