'Puma' Carranza a La 'Carlota' por derrota de Alianza Lima: "Eres de segunda"

El "Puma" Carranza y 'La Carlota' protagonizaron un divertido enfrentamiento cuando el exfutbolista se encontraba resaltando a Universitario de Deportes. "Cuando jugamos somos locales y, sobre todo, respetuosos", dijo y a lo que el animador respondió: "Cuando ganas eres respetuoso". El exdeportista no se quedó callado y le recordó que fue el equipo crema el campeón y no Alianza Lima. "Mira, nosotros hemos campeonado, así que vaya. Tú eres de segunda, no puedo hablar contigo compadre", agregó.