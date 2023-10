Rosángela Espinoza no pudo contener las lágrimas al hablar de lo que significa su perrita en su vida. La influencer llevó a 'Bonita' al set de 'Mande quien mande' y reveló que la ve como una hija. "Yo no tengo hijos y Bonita es para mí una hija. Ella siempre está conmigo, en las buenas y en las malas. Yo siento que cuando ella no está a mi lado, sé que ella está pensando en mí y está preocupada. Significa mucho para mí y es hija de mi Bianca", dijo en medio del llanto.