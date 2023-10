"La Carlota" no soportó cuando el periodista Renato Luna revele que Juan Reynoso quitó de la lista de convocados a Piero Quispe. El conductor de MQM hizo notar su incomodidad y se lanzó en medio del set por la radical noticia del director técnico peruano. "¿Cuál es el mensaje que le das a los chicos que juegan en la Liga Uno y que no tienen oportunidad de llegar a jugar en la selección? Me parece un error de Reynoso", dijo Luna. "¿Cómo vas a sacar a Quispe?", expresó el presentador.