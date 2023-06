El futbolista Paolo Guerrero rompió su silencio al hablar de su romance con Ana Paula Consorte y reveló detalles del nacimiento de su bebé. "Como sabrás, he tenido mi hijo y estoy muy feliz, más me he dedicado a mi familia porque he estado jugando en Argentina. Me concentro, pero luego estoy en casa", sostuvo Paolo a América deportes a su llega a Corea para el partido amistoso de la selección peruana.