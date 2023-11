Jessica Newton le pide a Milett Figueroa que participe en Miss Perú Universo

Jessica Newton no dudó en llenar de elogios a Milett Figueroa cuando María Pía Copello le preguntó si la convocaría para algún concurso de belleza. La empresaria señaló que la modelo es una de sus favoritas y le pidió que considere participar en el Miss Perú Universo, pues la competencia internacional ha cambiado sus reglas y ya no hay límite de edad. "Me encanta. Miss Universo no tiene límite y siempre fue su sueño. (El concurso) ya no tiene edad (...) Siempre me ha gustado, es bella, tiene un manejo en el escenario increíble, sabe comprometerse a la hora de trabajar, la he entrenado y tiene una pasarela linda. ¡Milett, por favor!", dijo la rubia.