Milechi no pudo contener las lágrimas al escuchar un tierno mensaje de su mamá Lucy en MQM. "Me siento orgullosa y contenta. Un beso a la distancia, te quiero mucho, hijo. Te extraño mucho", expresó doña Lucy generando el llanto de la joven proveniente de Bagua Grande, Utcubamba y que responde al nombre de Luis Fernando Purihuamán. "Me emocionó y no esperaba esta sorpresa. Mi madre es mi madre y los extraño mucho un montón", comentó.