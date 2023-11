Mark Vito lo dio todo por la promoción del colegio que representó en el concurso "Bailando por la fiesta de prom" de MQM. El exesposo de Keiko Fujimori cambió radicalmente de look al caracterizar al cantante Pitbull para presentar su coreografía del tema "I know you want me". El popular tiktoker y padrino de promoción intentó convencer al jurado para ganar puntos por el colegio Juventud Científica de El Agustino.