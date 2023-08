Mario Hart se mostró muy seguro al responder si perdonaría una infidelidad. El exchico reality dejó en claro que no le volvería a dar una oportunidad a su pareja si hay traición. "Imposible, así de tajante. Yo creo que nada amerita una infidelidad. No hay motivos para una. No hay excusas. Si estás mal con tu pareja, lo sano es terminar", acotó.