La conductora María Pía Copello no tuvo problemas en asegurar que ella se hizo conocida en televisión gracias a Timoteo e incluse le agradeció en vivo. Mario Hart no esperaba la respuesta de la presentadora pues imaginó que Pía no lo iba a reconocer. El esposo de Korina Rivadeneira se quedó sin palabras y calificó de humilde a su compañera por su reconocimiento. El piloto de autos intentó así trolear a Copello luego que ella le recordara a su expareja Nataniel Sánchez.