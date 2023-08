La conductora María Pía Copello quedó sorprendida por el polémico comentario de Giancarlo Granda cuando evaluó el baile de unos participantes en base a la película Barbie al decir que no le gustó. La presentadora MQM pidió explicaciones al periodista deportivo por sus expresiones y no dudó en trolearlo al bromear en vivo que ya no lo inviten al programa. "Sabes qué Giancarlo, eres la muerte. Malo", expresó Pía generando las carcajadas del invitado.