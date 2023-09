Milett Figueroa tiene una belleza sin ayuda del bisturí y así lo afirmó su mamá Martha Valcárcel. La madre de Milechi hizo este comentario al pensar que "La Carlota" insinuó que su hija haya pasado por el quirófano. "No se puso bótox. ¿Pero qué se puede esperar? Si dicen que Milett se ha hecho acá, por acá y Milett no se ha hecho nada. Milett no tiene ni una sola cirugía, ni una, por si acaso", señaló la mamá de la modelo peruana.