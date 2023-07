Ivana Yturbe es amiga cercana de la familia de Christian Cueva y no dudó en enviar un contundente comentario sobre la indisciplina del futbolista al falta al entrenamiento de Alianza Lima. La modelo lamentó los sucesos y aclaró que no tuvo la oportunidad de hablar con la esposa de Cueva. "Me iamgino que es un tema de familia. Prefiero mantenerme al margen porque son muy amigos míos y espero y deseo de todo corazón que todo salga bien", acotó.