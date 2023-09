Hugo García estuvo en 'Mande quien mande' y fue consultado sobre la probabilidad de participar en el concurso 'Mister Perú Internacional'. El exchico reality aseguró que no tendría problema en aceptar nuevos desafíos, pero por el momento está enfocado en otros proyectos. "Yo nunca descarto la posibilidad de nada, soy un chico versátil y siempre me arriesgo a nuevos retos, pero hoy por hoy no está en mis planes. Estoy con otros proyectos personales, pero puedo cambiar de opinión", acotó.