La cantante Handa desmintió que no copia el look de Leslie Shaw y aclaró que ella tiene el mismo estilo desde que tiene los 13 años. "Con un poco más de flow. No hay día que no me lo digan. No me molesta, no me halaga porque hay muchas cosas que yo no comparto de la forma de ser de Leslie. A nivel de físico no es mi culpa, de repente puede ver cierto parecido", explicó la intérprete, quien reafirmó que su flow sale por las venas.