Flavia Laos fue consultada por su posible participación en el Miss Grand Perú 2024. Luego de recordar que en 2019 ganó junto a Luciana Fuster el rostro más bonito de la televisión peruana, María Pía Copello le preguntó si le gustaría concursar en el certamen de belleza. "Yo me inclino más por la actuación, la música, el arte, más que por los concursos de belleza. Yo respeto a los que le guste, pero yo no me veo ahí", sentenció.