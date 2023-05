"Cuto ya no llora, Cuto factura", "Un Cuto como yo no está para tipas como tú" y "Tengo hambre de volverme a enamorarme", se leen en algunos polos que los comerciantes de Gamarra sacaron en apoyo a Luis "Cuto" Guadalupe tras el ampay de su esposa Charlene Castro con otro hombre cuando salían de un hotel. El ingenio del peruano emprendedor no pierde tiempo y lanzó una singular campaña para respaldar al exfutbolista.