Melissa Paredes estuvo como invitada en 'Mande quien mande', interpretando a su personaje Patty de 'Al Fondo Hay Sitio'. El programa recordó algunas escenas como la vez que la repartidora de comida escribió una larga lista de nombres que fueron sus exparejas. En ese momento, 'La Carlota' lanzó una contundente frase. "Joel duda de Patty y que no te incomode. El mismo Joel lo dijo. Y si no me crees, tu pasado te condena", expresó. ¿Una indirecta?