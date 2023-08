Eusebio (Miguel Alvarez) trató de tener un acercamiento con su hijo Eus (Nicolás Galindo), sin imaginar las duras palabras que recibiría. El expresidente le pidió perdón por sus errores y reconoció que no ha sido un buen papá; sin embargo, nada de lo que dijo ablandó el corazón del joven. "Yo no te guardo rencor, pero estás buscando en mí un reconocimiento que no vas a obtener. Para mí, tú ya no vales nada. Estás muerto", acotó.