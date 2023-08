Eus de Souza (Nicolás Galindo) apareció nuevamente y fue en busca del tío Pedro, a quien le aseguró que estaba arrepentido por todos sus errores y que desea cambiar su vida. El villano de la telenovela reconoció que se ha equivocado terriblemente y aseguró que ya no odia a León Zárate (André Silva). "He sido un monstruo. Yo quiero cambiar, quiere sacarme toda esta amargura y este odio que llevo adentro y que me está matando día a día", aseveró.