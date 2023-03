El competidor Said Palao perdió en el juego de preguntas frente a Mario Irivarren y para evitar pasar a sentencia tenía que cumplir un reto extremo. El integrante de los guerreros tenía que comer una deliciosa mazamorra de tocosh, pero el "Samurái" no logró cumplir con el reto y abandonó el set corriendo al asegurar que no podía hacerlo. "Said Palao pasa a sentencia. Este viernes habrá eliminación", sentenció la producción.