Raúl Carpena denunció en vivo que no le pasan las preguntas del juego de Esto es guerra y por esa razón no pudo estudiar las respuestas en comparación de Piero Arenas, quien le ganó en pleno circuito. "No me pasan las preguntas para estudiarlas, hay un balotario y nos pasan. ¿Qué raro que Piero gane todo?", expresó el combatiente. La producción suspendió inmediatamente al competidor del programa previo a la semifinal de EEG.