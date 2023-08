La conductora Johanna San Miguel sorprendió a todos al darse cuenta que Rafael Cardozo cambió de look y no pudo evitar comentar que le hizo recordar a otro persona. Si bien la "Mamá leona" evitó nombrar a quién se refería exactamente dio una pista al darle un cariño saludo a Carol Reali, más conocida como Cachaza.¿Será que el competidor brasileño copió el mismo look de André Bankoff, actual pareja de su expareja?