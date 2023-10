Rafael Cardozo no se queda tranquilo y no duda en alzar su voz de protesta cuando considera que hay alguna injusticia en Esto Es Guerra, sin embargo, esta vez sorprendió a los guerreros porque su reclamo fue en contra de Jota Benz. “No estás compitiendo, estás ahí de ahorno (…) Si no compites, si no haces nada, tampoco vengas a molestar al equipo Jota Benz”, mencionó el brasilero muy ofuscado por la actitud del hermano de Gino Assereto.