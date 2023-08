Patricio Parodi recibió una drástica sanción por parte de la producción por no llegar a los ensayos previos de Esto es guerra. La mácxima autoridad a través de "Mister G" interrogó al capitán de los guerreros el motivo por el cual no se presentó a la hora pactada como sus compañeros para conocer las reglas de cada circuito. "No llegué porque se me pasó la hora y tuve el día súper ocupado", expresó. El Tribunal no dudó en quitarle 300 puntos a su equipo.