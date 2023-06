Patricio Parodi no abandonó el canal sin antes encarar a Rafael Cardozo en la cochera cuando ya había terminado el programa. El excapitán de los guerreros estaba a punto salir, pero se estacionó para gritarle a Rafa desde su auto: "Ahorita te voy a esperar en tu casa. Vamos a hablar de hombre a hombre. Allá no hay contrato, no está tu papi Diego". El ex de Cachaza no se amilanó y solo afirmó que él llegó al reality para hacer justicia.