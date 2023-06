Patricio Parodi se mostró decepcionado y dolido con la producción de Esto es guerra al aceptar su eliminación por parte de una cláusula del contrato de Rafael Cardozo. El exintegrante del programa reveló que la máxima autoridad de EEG le mandó una carta notarial por su salida de la competencia. "Me desencaja que son 10 años trabajando con ustedes y que me boten de esa manera. No hice nada para merecerme la eliminación y que me hagan pasar esa verguenza", acotó.