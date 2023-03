Pancho Rodríguez tomó la radical decisión de eliminar para siempre a Francisco de los combatientes porque consideró que le faltó energía al competir en el programa. El novato competidor se mostró sorprendido por la elección del capitán y quedó desconcertado al escuchar las razones del "Pitbull" sobre su salida definitiva del reality. "Tampoco tengo mucho argumento si me lo acaba de decir y no tuve mucho tiempo para pensar. Espero no equivocarme", dijo Panchito al Tribunal.