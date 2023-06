Facundo González estalló contra Gabriela Herrera cuando su compañera no supo adivinar la palabra escondida. La bailarina se molestó cuando se dio cuenta que el guerrero se equivocó al darle una mala información. Ante esto, Paloma Fiuza intentó apoyar a Gabriela por el tenso momento que vivió frente a su expareja. "Ya me cansé porque te pones a gritar, te crees muy inteligente y no lo eres", expresó la modelo.