Onelia Molina se mostró incómoda cuando Renzo Schuller no supo defender la respuesta de la combatiente y ella afirmó que eso no pasa cuando es el turno de Johanna San Miguel. "Johanna siempre ayuda y con Renzo no hace pelea. A mí me encanta que me ayuden, pero cuando Johanna ayuda. Es la verdad, a nosotros nunca nos ayudan. Soy sincera", sentenció la modelo.