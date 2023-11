Michelle Soifer dejó mal parada a Onelia Molina por defender a Alejandra Baigorria en su petición a la producción de EEG para no competir nunca más contra la novata guerrera. La novia de Mario Irivarren aseguró que la "Patrona" debería ser como Michi al tomar las burlas sin mala onda. "A mí no me menciones. Yo no te conozco. ¿Por qué te picas?", expresó Soifer. Molina se sintió incómoda y afirmó que la combatiente es picona.