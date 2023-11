Michelle Soifer intentó poner en aprietos a Rosángela Espinoza al pedirle que ponga su cara de víctima para que voten por ella en la zona de eliminación de EEG. La competidora no dudó en defenderse del duro comentario de Michi al burlarse de la peluca rosa que lució la combatiente. "Mira Karol G de Ventanilla no me molestes", expresó Rous generando las carcajadas de Johanna San Miguel y Renzo Schuller.