Melissa Loza señaló a Johanna San Miguel que su vestuario no le quedó bien, pero eso no fue impedimento para no enfrentar a Karen Dejo en duelo de baile acrobático al ritmo de salsa. La "Diosa" hizo su mejor intento sin imaginar que al final de su coreografía casi sufra una caída que pudo ser evitada por su bailarín y la conductora. Los combatientes ganaron la ronda y se llevaron 200 puntos.