Luciana Fuster reclamó a Patricio Parodi porque nunca le regaló un viaje.

Luciana Fuster y Patricio Parodi insinuaron que hasta el momento no tienen ninguna pelea como enamorados lo que dejó sorprendidos a todos. El guerrero ganó el juego cuando respondió correctamente lo que le tenía que regalar a su novia para que lo perdone. La modelo peruana le reclamó que nunca le dio un anillo y viaje, pero entendió que todo lo dicho por "Pato" fue para las parejas que se pelean. "Yo preguntaba, ¿dónde está el viaje o las joyas que no las he visto todavía? Y él me dice que eso para los que se peleas. Entonces dije así, sí", sostuvo.