La producción de Esto es guerra sorprendió a Johanna San Miguel al insinuar el ingreso de una conocida artista. "Me huele a que van a traer a alguien que a mí no me gustará. Van a traer a alguien que ¿su nombre empieza con K y su apellido empieza con P?", preguntó la "Mamá leona", quien aseguró que nadie ocupará su puesto. ¿Se tratará de Katia Palma? Renzo Schuller quedó impactado y solo felicitó a la producción por la "inteligente idea".