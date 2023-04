La producción de Esto es guerra sorprendió a los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller al pedirles que bailen al mismo estilo que Christian Domínguez y su singular coreografía de "matar el gusano". Los presentadores no se intimidaron y sacaron sus mejores pasos para sorprender a guerreros y combatientes."Para qué me invitan si ya sabe cómo me pongo", bromeó la "Mamá leona" al silenciar la canción cuando continuaba danzando.