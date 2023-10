Johanna San Miguel se burló de Rafael Cardozo al recrear su salida de EEG.

Johanna San Miguel salió del set al recordar la actitud de Rafael Cardozo que tomó cuando renunció a EEG porque le nombraron a Cachaza. La conductora recreó en medio del estudio lo que gritaba el histórico competidor por "invadir su privacidad" al tocar su ruptura con Carol Reali. "Se molestó horrible y se fue. 'Hay voy a denunciarlos y enviaré carta notarial. Han invadido mi privacidad. Aguanto todo, menos eso', decía. 'Me voy. No me gusta que me hablen de Cachaza' y lloraba en todos los programas. ¿Se molestó?",