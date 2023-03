Johanna San Miguel hizo notar que Piero Arenas le dio un beso volado a Ducelia Echevarría antes de empezar el juego de preguntas y no dudó en enviarle fuerte advertencia. "Piero, por más que tu novia esté acá eso no quiere decir que no respondas correctamente para que ella no se moje", sentenció la conductora.