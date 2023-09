Gino Assereto en la reciente edición de Esto Es Guerra no dudó en sacarle en cara de todo a Patricio Parodi, esto luego del cambio de equipo que protagonizó Rafael Cardozo pasando a ser parte de los guerreros. El ex de Jazmín Pinedo lo calificó de hipócrita, argumentando que había recibido al brasilero de la mejor manera, lo que causó la sensación de confusión al capitán de los guerreros, quien no dudó en aclararle las cosas.