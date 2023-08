Gabriela Herrera sin palabras por revelación de la producción: Pedías volver a EEG.

Gabriela Herrera fue cuestionada por uno de los productores de EEG por no tener un buen desempeño tras enfrentarse a Rosángela Espinoza. El productor de los combatientes le recordó que no es la primera vez que tiene como dupla a la "Chica selfie" al escuchar que la guerrera afirmó que tiene una fuerte competencia. "Tuviste 6 meses de descanso para ponerte a tope porque te recuerdo que quién pedía volver a Esto es guerra eres tú", sentenció. La bailarina no desmintió lo dicho y solo acotó que quiere quedarse en el reality.