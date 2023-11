Pancho Rodríguez fue troleado así por Rafael Cardozo: "San Pancho"

Pancho Rodríguez no pudo evitar que Rafael Cardozo le sostuviera sobre la cabeza un aro para simular su aureola. Todo sucedió luego de que el combatiente defendiera a Said Palo, quien estaba siendo acusado de soplar a Facundo González. Rápidamente, Rosángela Espinoza no dudó en llamarlo por su apodo 'San Pancho'. Esto ocasionó que el brasilero aproveche el momento para hacerle una broma a sus compañeros. Los guerreros no pudieron evitar las risas, al igual que algunos de los combatientes.