¿Pancho Rodríguez está enamorado? Chileno sorprendió con revelación

Pancho Rodríguez se puso nervioso cuando Johanna San Miguel le preguntó si su corazón tenía nueva dueña. Todo sucedió cuando estaban empezando un juego de preguntas y el combatiente afirmó que estaba distraído. "Estoy desconcentrado hoy día, no sé qué me pasa", exclamó el chileno y a lo que la conductora le consultó. "¿Estás enamorado otra vez?". "No, no", respondió el capitán de los 'Rojiverdes'. Recordemos que hace algunos meses terminó su relación Natalie Terrones y desde entonces no se le ha vinculado con otra pareja.