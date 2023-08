Luciana Fuster no tuvo otra opción que recordarle a Patricio Parodi la relación que tuvo con Sheyla Rojas durante uno de los juegos de Esto es Guerra. La modelo tuvo que darle algunas características para que adivine el nombre en pantalla. "Tu ex, la ex ex", expresó la influencer frente a su pareja, quien rápidamente mencionó a la novia de Sir Winston.