Ducelia Echevarría no le gustó perder consecutivamente frente a Makarena Novoa y así lo hizo notar cuando evitó que la novata guerrera le lance tremendo tortazo en la cara. Piero Arenas pidió a la producción que su ex debería volver a repetir el castigo y la combatiente regresó al set para aceptar el tortazo de Maka y para no perder puntos en el acumulado de los combatientes.