Alejandra Baigorria no soportó que Onelia Molina le suelte un duro dardo sobre su personalidad y respondió sin pelos en la lengua al respecto. “A ver Onelia ¿estabilidad en todo sentido? Ten cuidado con lo que estás hablando, porque yo también puedo hablar de tu estabilidad emocional que no es muy clara, no te metas conmigo, yo también puedo hablar”, mencionó la novia de Said Palao generando muchos comentarios en el set de EEG.