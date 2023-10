Toño Centella aclaró que él nunca gastó más 100 mil soles en el quinceañero que organizó para la hija de su expareja. El cantante contó que ellos ahorraron un dinero para dicho evento y él pagó solo la mitad del evento. "No era el monto excesivo de 100 mil soles. Imagínate que mi comadre Brunella Torpoco no me cobró. Erick Elera también me dejó un precio bajo. Paula Arias me dijo ya Toñito", aseguró. Recordemos que Facundo González y Brenda Carvalho, también participaron de la fiesta.