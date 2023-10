Natalie Vértiz dejó sin palabras a Yaco Eskenazi al afirmar que ella llegó a su vida para darle luz y tranquilidad. La conductora corrigió a su esposo cuando él confesó que durante entre los 20 y 30 era recontra tóxico. "No, de los 20 hasta los 33 que me conociste, todas tus relaciones antes de la mía eran tóxicas pero luego llegué yo, que tengo amor propio, que me conozco, hice una instrospección, por eso llegué a darle luz a tu vida", manifestó.