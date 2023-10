Natalie Vértiz conoció a Paris Hilton en los Billboard Latin Music Awards 2023 y la conductora reveló lo que le dijo la socialité al conocerla. La esposa de Yaco Eskenazi confesó que Hilton le dijo al verla con un sensual vestido de Carolina Herrera. "Me dijo I love you dress. Me dijo que 'me encanta tu vestido'. That's so hot", expresó la presentadora, quien agregó que Paris también la elogió con una lisura, pero evitó decirlo en vivo.