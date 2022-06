Natalie Vértiz tras recibir "like" de Paris Hilton por Festival de Cannes: "Me sentí como una estrella"

Sus compañeros de conducción, Choca Mandros y Jazmín Pinedo, quien estuvo por hoy en el espacio televisivo, revelaron que una figura de Hollywood le dio "like" y comentó en una publicación que hizo en TikTok.

Sin duda, el hecho generó asombro, ya que la misma Natalie recordó lo que escribió Paris Hilton y lo dijo en vivo. "Me puso "love it", expresó.

"Me siento sumamente agradecida. Viajé por San Peregrino. Agradezco que las marcas apuesten por mi, por mi trabajo.

"La verdad es que me sentí una estrella y espero algún día, soñar, ir con una película, como una actriz. Me encantaría, eso es algo a futuro que me gustaría hacer.", dijo ante cámaras.