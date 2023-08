Mark Vito dejó las bromas de lado y decidió abrir su corazón en una entrevista para El Reventonazo de la Chola. El estadounidense se quebró cuando le preguntaron cómo se veía dentro de 10 años. "Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un empresario nuevamente, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto, pero voy a dar de mí todo", dijo con la voz resquebrajada.